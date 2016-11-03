Kamil Kızılcık 15 yaşında

Ekinözü ilçesi Çiftlik mahallesinden Hasan ve Hatice Kızılcık ailesinin oğlu, Duran Kızılcık ve Biro Elma'nın torunu, Mustafa, Ali, Şeyho ve Mehmet Kızılcık kardeşlerin yeğeni, Hatice ve Delal Kızılcık kardeşlerin kardeşi, Kamil Kızılcık, 6 ay önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 3 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Çiftlik mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 538 283 79 26 babası Hasan Kızılcık.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allahtan sabırlar diliyorum :((((