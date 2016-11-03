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Kamil Kızılcık 15 yaşında

Ekinözü ilçesi Çiftlik mahallesinden Hasan ve Hatice Kızılcık ailesinin oğlu,

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Kamil Kızılcık 15 yaşında

Ekinözü ilçesi Çiftlik mahallesinden Hasan ve Hatice Kızılcık ailesinin oğlu, Duran Kızılcık ve Biro Elma'nın torunu,  Mustafa, Ali, Şeyho ve Mehmet Kızılcık kardeşlerin yeğeni, Hatice ve Delal Kızılcık kardeşlerin kardeşi, Kamil Kızılcık, 6 ay önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 3 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı Çiftlik mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 538 283 79 26 babası Hasan Kızılcık.

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Ahmet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allahtan sabırlar diliyorum :((((

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hakan erkan 2 ay önce

mekkanı cennet olsun Allah ailesine yakınlarına sabır versin :(

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memet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim alesine dayanma gücü versin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Tamer mengeş 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanların Allah sabır versin tüm aylenin başı sağolsun

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Tamer mengeş 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanların Allah sabır versin tüm aylenin başı sağolsun

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