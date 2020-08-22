banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamil Erden 55 yaşında,

Kamil Erden 55 yaşında,
banner17
banner43

Afşin Kaşanlı mahallesinden merhum İbrahim ve Zeynep Erden ailesinin oğlu, Zübeyde Erden'in eşi, Ecem ve Gizem Erden kardeşlerin babası, İrfan, İsmail, Ali, Bülent, Selver, Fatma ve Gülbahar Erden kardeşlerin kardeşi, Seyit Güner'in damadı, Elbistan'da zahireci İsmail Erden'in abisi, zahireci Ali Erden'in kuzeni, Kamil Erden 18 Ağustos günü vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Afşin Kaşanlı'da toprağa verilmiştir.

Kur’an-ı Afşin Kaşanlı da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 537 470 49 42 kardeşi İsmail

0 536 479 27 69 kardeşi Ali 

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kamil Erden 55 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.