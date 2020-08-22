Kamil Erden 55 yaşında,

Afşin Kaşanlı mahallesinden merhum İbrahim ve Zeynep Erden ailesinin oğlu, Zübeyde Erden'in eşi, Ecem ve Gizem Erden kardeşlerin babası, İrfan, İsmail, Ali, Bülent, Selver, Fatma ve Gülbahar Erden kardeşlerin kardeşi, Seyit Güner'in damadı, Elbistan'da zahireci İsmail Erden'in abisi, zahireci Ali Erden'in kuzeni, Kamil Erden 18 Ağustos günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Afşin Kaşanlı'da toprağa verilmiştir.
Kur’an-ı Afşin Kaşanlı da kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 537 470 49 42 kardeşi İsmail
0 536 479 27 69 kardeşi Ali