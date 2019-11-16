Kamil Eke 70 yaşında Kamil Eke 70 yaşında

Darende ilçesi Şuğul Mahallesi'nde merhum Osman ve merhume Yadigar Eke ailesinin oğlu Kiraz Eke nin eşi.Eski Yenice belediye başkanlarında Merhum Mustafa Eser, merhum Yunus, ve Tebennüş Eke kardeşlerin kardeşi . Sağlık memurları Harun, Fatih ve Darende Elbistan Dolmuşu şoföru Bayram Eke kardeşlerin babaları Eski Darende Belediye Başkanların dan Dr.Süleyman Eser , Dadef Başkanı Hulusi Eser ,Osman ve Yusuf Eser kardeşlerin amcası Yeniceli Kamil namıyla anılan Kamil Eke vefat etmiştir. Cenazesi Şuğul Mahallesi caminden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şuğul Mahallesi'nde defnedilecektir. Kur'an ı Kerim'i Şuğul mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır. Taziye Tel .Oğlu Harun 0535 7912644 Oğlu Bayram 0536 7965922. Oğlu Fatih 0541 5782044