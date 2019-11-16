Darende ilçesi Şuğul Mahallesi'nde merhum Osman ve merhume Yadigar Eke ailesinin oğlu Kiraz Eke nin eşi.Eski Yenice belediye başkanlarında Merhum Mustafa Eser, merhum Yunus, ve Tebennüş Eke kardeşlerin kardeşi . Sağlık memurları Harun, Fatih ve Darende Elbistan Dolmuşu şoföru Bayram Eke kardeşlerin babaları Eski Darende Belediye Başkanların dan Dr.Süleyman Eser , Dadef Başkanı Hulusi Eser ,Osman ve Yusuf Eser kardeşlerin amcası Yeniceli Kamil namıyla anılan Kamil Eke vefat etmiştir. Cenazesi Şuğul Mahallesi caminden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şuğul Mahallesi'nde defnedilecektir. Kur'an ı Kerim'i Şuğul mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır. Taziye Tel .Oğlu Harun 0535 7912644 Oğlu Bayram 0536 7965922. Oğlu Fatih 0541 5782044
Kamil Eke 70 yaşında
Kamil Eke 70 yaşında
16 Kasım 2019 Cumartesi 20:46
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin Rabbim sabır versin
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Ekiplerin eline sağlık titiz çalışıyorlar.Bazı...
- Gökceçik ailesinin başı sağolsun mekanı...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun,...
- ALLAH RAHMET EYLESİN Başsağlığı Dilerim...
- Yazık. Gençmiş. Allah rahmet eylesin....
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun....
- merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina...
- Allah Rahmet Eylesin
- Elektriği tam kesilmemiş.Fırından ses...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Şahin başkanım teşekkürler birde devlet...