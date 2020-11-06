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Kamil Çiçek 47 yaşında

Kamil Çiçek 47 yaşında
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 Uncular Mahallesi’nden olup Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden merhum Mehmet Çiçek’in oğlu, Hamit Çiçek’in damadı, merhum Mehmet, İrfan, Akif, Namık ve Kadir Çiçek kardeşlerin kardeşi, Furkan, Neslihan ve Ayşe Çiçek kardeşlerin babası, Yıldız Çiçek’in eşi Kamil Çiçek vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Cuma günü ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Eldelek Caddesi Otel Ceyhan arkasındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0537 970 1378 kardeşi İrfan
0542 206 6357 kardeşi Namık
0530 266 7215 oğlu Furkan.

 


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