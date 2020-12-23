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Kamber Yıldırım78 yaşında

Kamber Yıldırım78 yaşında
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Aslen Yapraklı Mahallesinden olup, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden, merhum Hüseyin Yıldırım’ın oğlu, Turhan, Hüseyin, Hamza Ali ve İmam-ı Azam Camii imam hatibi Yunus Yıldırım’ın babaları, Mehmet Kara, Beyazıt Bostan, Zafer Koç ve Mehmet Kılınç'ın kayınbabaları, Kamber Yıldırım vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yapraklı Mahallesi Camii’nde namazı kılınarak Yapraklı Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi oğlu Yunus Yıldırım’ın evinde olacaktır.
Taziye koronavirüs tedbirleri kapsamında telefonla yapılacaktır.
Taziye için telefon:
0 543 798 80 93 Yunus Yıldırım


Yerel Manşetler
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Kamber Yıldırım78 Yaşında
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