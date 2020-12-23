Yapraklı Mahallesi’nden merhum Hüseyin Yıldırım'ın oğlu, Turhan, Hüseyin, Hamza, Ali ve İmam-ı Azam Camii imam hatibi Yunus Yıldırım kardeşlerin babası; Mehmet Kara, Beyazıt Bostancı, Zafer Koç ve Mehmet Kılınç bacanakların kayınbabası Kamber Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yapraklı Mahallesi’nde defnedilecektir.
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Kamber Yıldırım
23 Aralık 2020 Çarşamba 11:43
Yapraklı Mahallesi’nden merhum Hüseyin Yıldırım'ın oğlu, Turhan, Hüseyin, Hamza, Ali ve İmam-ı Azam Camii imam hatibi Yunus Yıldırım kardeşlerin babası; Mehmet Kara, Beyazıt Bostancı, Zafer Koç ve Mehmet Kılınç bacanakların kayınbabası Kamber Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yapraklı Mahallesi’nde defnedilecektir.