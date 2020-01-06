Kamber Erdoğan 75 yaşında

Aslen Kalaycık Mahallesinden Allı Zeynep ve Koco oğlu, Garip, Oktay, Kamber, İrfan, Bayram ve Ali kardeşlerin babası, Cevdet ve Arap Pıçak kardeşlerin dayısı, çarşı esnaflarından Adil Erdoğan’ın amcası, Hüseyin ve Ali Erdoğan’ın ağabeyi Kamber Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Veysel Karani Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Söğütlü Sokak No 6’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon

0553 669 9000 oğlu Bayram

0530 426 6284 oğlu Kamber