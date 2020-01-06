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Kamber Erdoğan 75 yaşında
Kamber Erdoğan 75 yaşında
06 Ocak 2020 Pazartesi 10:48
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Ali Akarsu 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Sait anteplioglu 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Hamdi olgun 45 dakika önce
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN