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Kamber Erdoğan 75 yaşında

Kamber Erdoğan 75 yaşında

Kamber Erdoğan 75 yaşında

 Aslen Kalaycık Mahallesinden Allı Zeynep ve Koco oğlu, Garip, Oktay, Kamber, İrfan, Bayram ve Ali kardeşlerin babası, Cevdet ve Arap Pıçak kardeşlerin dayısı, çarşı esnaflarından Adil Erdoğan’ın amcası, Hüseyin ve Ali Erdoğan’ın ağabeyi Kamber Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Veysel Karani Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Söğütlü Sokak No 6’da kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefon
0553 669 9000 oğlu Bayram
0530 426 6284 oğlu Kamber


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OKTAY VURAL 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait anteplioglu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Hamdi olgun 45 dakika önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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