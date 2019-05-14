banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahraman Altun, 75 yaşında

Kahraman Altun, 75 yaşında

Kahraman Altun, 75 yaşında

Aslen Karahasanuşağı Mahallesi’nden olup Ali ve Mercan Altun ailesinin oğlu, Emine Altun’un eşi, Elif, Münire, Sadiye, Aligül, Nurhak, Songül, Ramazan ve Güler kardeşlerin babası, Ali, Kamber, Mulla, Mehmet, Emine, Hanım ve Hanzey kardeşlerin kardeşi, İbrahim Altun, Hasan Gül, Aligül Altun Erol Altun ve Mehmet Altun kardeşlerin kayınbabası, Karahasanuşağı eski muhtarı Mulla Altun’un amcası Kahraman Altun, 75 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Öğle namazına müteakip Karahasanuşağı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefon :  0535 892 1059 oğlu Ramazan

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kadir özkara 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ilhan Cicek Duisburg 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.bütün sevenlerinin basi sag olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kanci 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz Kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hakan yıldırım 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmet eykesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119