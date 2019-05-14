Aslen Karahasanuşağı Mahallesi’nden olup Ali ve Mercan Altun ailesinin oğlu, Emine Altun’un eşi, Elif, Münire, Sadiye, Aligül, Nurhak, Songül, Ramazan ve Güler kardeşlerin babası, Ali, Kamber, Mulla, Mehmet, Emine, Hanım ve Hanzey kardeşlerin kardeşi, İbrahim Altun, Hasan Gül, Aligül Altun Erol Altun ve Mehmet Altun kardeşlerin kayınbabası, Karahasanuşağı eski muhtarı Mulla Altun’un amcası Kahraman Altun, 75 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Öğle namazına müteakip Karahasanuşağı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefon : 0535 892 1059 oğlu Ramazan