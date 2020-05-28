Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdullah Güner’in oğlu merhum Durdu Mehmet Pehlivanoğlu’nun damadı, merhume Zeliha Bastıkoğlu ve merhume Muzaffer Çakır’ın abileri, merhum Av. Nuh Pehlivanoğlu, merhum Recep Çember ve Yaşar Çember’in eniştesi, Viyana’da yaşayan Ülkü, Eda esnaf Hacı, Adnan, Mehmet İstanbul’da yaşayan esnaf Abdullah Güner, Elbistan esnaflarından Hayri Güner’in babası Kahir Güner 25 Mayıs 2020 tarihinde yurtdışında vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Mayıs 2020 Cuma namazına müteakiben Gariplik Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yıldız İlköğretim civarı Uğur Cami karşısı Güner Apartmanı oğlu Hayri Güner’in evinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
0542 333 09 19 oğlu Hayri Güner
0043 650 670 00 03 oğlu Hacı Güner
0532 164 91 24 oğlu Abdullah Güner