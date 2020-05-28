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Kahir Güner 82 Yaşında

Kahir Güner 82 Yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdullah Güner'in oğlu, merhum Durdu Mehmet Pehlivanoğlu'nun damadı, Feleknaz Güner'in eşi, merhum Av. Nuh Pehlivanoğlu, merhume Emine Genç, merhum Recep Çenber ve Yaşar Çenber'in eniştesi, merhume Zeliha Bastıkoğlu ve merhume Muzaffer Çakır'ın abisi,  Viyana'da yaşayan Ülkü, Eda, esnaf Hacı, Adnan, Mehmet İstanbul'da yaşayan esnaf Abdullah Güner, Elbistan Güner Emlak İnşaat sahibi Hayri Güner kardeşlerin babası Kahir Güner 25 Mayıs 2020 tarihinde yurtdışında vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Mayıs 2020 Cuma namazına müteakiben Gariplik Camii'nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i  Uğur Cami karşısı Yıldız İlköğretim  civarı oğlu Hayri Güner'in evinde okunacaktır. 

Taziye telefonları:
0542 333 09 19 oğlu Hayri Güner
0043 650 676 06 03 oğlu Hacı Güner
0043 676 409 19 43 oğlu Adnan Güner
0532 164 91 24 oğlu Abdullah Güner
0043 664 116 66 68 oğlu Mehmet Güner


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Kahir Güner 82 Yaşında
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BAHATTİN ERTEN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.

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MEHMET GÜNEŞ 7 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Mehmet Çenber 7 saat önce

Mekanı cennet olsun inşAllah

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Kemal Götürler 7 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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SEMİH SEZER 6 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Israfil demirci 6 saat önce

Merhuma Allahtan ratmet ailesine bassaliği dilerim

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Aydemir ÜNLÜ ( Denizli ) 6 saat önce

Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, her zaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağ olsun...

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Hamza Topsakal 6 saat önce

Merhum kahir abiye Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına kaynı yaşara ve sevelerine hacı ve hayri güner nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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