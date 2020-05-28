Kahir Güner 82 Yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdullah Güner'in oğlu, merhum Durdu Mehmet Pehlivanoğlu'nun damadı, Feleknaz Güner'in eşi, merhum Av. Nuh Pehlivanoğlu, merhume Emine Genç, merhum Recep Çenber ve Yaşar Çenber'in eniştesi, merhume Zeliha Bastıkoğlu ve merhume Muzaffer Çakır'ın abisi, Viyana'da yaşayan Ülkü, Eda, esnaf Hacı, Adnan, Mehmet İstanbul'da yaşayan esnaf Abdullah Güner, Elbistan Güner Emlak İnşaat sahibi Hayri Güner kardeşlerin babası Kahir Güner 25 Mayıs 2020 tarihinde yurtdışında vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Mayıs 2020 Cuma namazına müteakiben Gariplik Camii'nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Uğur Cami karşısı Yıldız İlköğretim civarı oğlu Hayri Güner'in evinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
0542 333 09 19 oğlu Hayri Güner
0043 650 676 06 03 oğlu Hacı Güner
0043 676 409 19 43 oğlu Adnan Güner
0532 164 91 24 oğlu Abdullah Güner
0043 664 116 66 68 oğlu Mehmet Güner
ALLAH RAHMET EYLESİN.