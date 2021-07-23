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Kafiye Doğan 61 yaşında

Kafiye Doğan 61 yaşında
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Kafiye Doğan 61 yaşında

Alembey Mahallesi’nden Ali Doğan’ın eşi, Hacı Durdu ve Habibe Gülbay ailesinin kızı, Muazzez, Emel, Muhammed, Faruk ve Habibe Doğan kardeşlerin annesi, merhum Mustafa Gülbay, merhum Recep Gülbay, Mehmet Gülbay, Hacı İbrahim Gülbay, Sabriye ve Evriye kardeşlerin kardeşi, Gökhan Orçan ve Faruk Doğan’ın Kayınvalidesi Kafiye Doğan 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir.Kur’an-ı Kerim’i Alembey Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 537 352 46 54 damadı Faruk Doğan

0 552 294 24 64 oğlu Muhammed Doğan

0 546 710 42 56 oğlu Faruk Doğan

0 533 412 23 91 damadı Gökhan Orçan

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Kafiye Doğan 61 Yaşında
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