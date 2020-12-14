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Kadriye Pıçak 84 yaşında

Kadriye Pıçak 84 yaşında
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 Güvercinlik mahallesinden merhum Abdullah ve Münevver kızı, Bayram Pıçak'ın eşi, Bedir, Hasan, Hülya, Leyla,Meliha,Güler, Münevver, Yeter ve Mübarra  kardeşlerin anneleri,  Hacı Bekir Pıçak'ın kayınvalidesi Kadriye Pıçak vefat etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'i Güvercinlik Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 850 22 17 oğlu Bedir,
0 542 488 09 99 oğlu Hasan,
0 546 663 62 16 torunu İsmail

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Kadriye Pıçak 84 Yaşında
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Ramazan AYDIN 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun

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Sait anteplioglu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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sefa doğan 40 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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