Güvercinlik mahallesinden merhum Abdullah ve Münevver kızı, Bayram Pıçak'ın eşi, Bedir, Hasan, Hülya, Leyla,Meliha,Güler, Münevver, Yeter ve Mübarra kardeşlerin anneleri, Hacı Bekir Pıçak'ın kayınvalidesi Kadriye Pıçak vefat etmiştir.
Kadriye Pıçak 84 yaşında
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:00
Kur'an-ı Kerim'i Güvercinlik Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 850 22 17 oğlu Bedir,
0 542 488 09 99 oğlu Hasan,
0 546 663 62 16 torunu İsmail
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Sait anteplioglu 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
sefa doğan 40 dakika önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun