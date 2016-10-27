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Kadriye Gül 70 yaşında

Aslen Eldelekli Mevlüt Gözükara’nın kızı,

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Kadriye Gül 70 yaşında

            Aslen Eldelekli Mevlüt Gözükara’nın kızı, Ağlıcalı Mustafa Gül’ün eşi, Osman, Orhan, Mehmet, Halil, Gönül ve Sevim kardeşlerin annesi, Yusuf Gözükara, Recep Gözükara, Ülger ve Hacer kardeşlerin ablası, Kadriye Gül, 26 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.

            Kur’an’ı Orhangazi Mah. Eldelek Cad. Gökçek Sokakta kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 545 220 92 39 oğlu Orhan.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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MEHMET GÜNEŞ[TEDAŞ] 2 ay önce

MERHUME KADRİYE GÜL HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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muhsin 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. yakınlarının başı sağ olsun.

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