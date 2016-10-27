Kadriye Gül 70 yaşında

Aslen Eldelekli Mevlüt Gözükara’nın kızı, Ağlıcalı Mustafa Gül’ün eşi, Osman, Orhan, Mehmet, Halil, Gönül ve Sevim kardeşlerin annesi, Yusuf Gözükara, Recep Gözükara, Ülger ve Hacer kardeşlerin ablası, Kadriye Gül, 26 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Orhangazi Mah. Eldelek Cad. Gökçek Sokakta kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 545 220 92 39 oğlu Orhan.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA