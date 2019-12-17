Kadriye Ataş 89 yaşında

Darende Yenice’den Fevzi Ataş'ın eşi, Mehmet, Ali İhsan ve İrfan Ataş kardeşlerin anneleri, Mehmet Pektaş’ın kardeşi, Hakkı Pektaş, Remzi Coşkun, Mehmet Ataş ve Ali Ataş bacanakların kayınvalidesi, Ürfü, Yemliha ve İbrahim Pektaş’ın halaları Kadriye Ataş vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Aralık Salı günü (bugün) öğle namazına müteakip Yenice’de defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yenice’de kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 558 74 61 oğlu Ali İhsan,
0 538 566 38 35 damadı Hakkı Pektaş,
0 537 388 99 23 yeğeni Ürfü Pektaş,
0 535 200 06 59 torunu Harun Pektaş,
0 533 749 86 77 damadı Remzi Coşkun.
Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce Allah'ım merhumeye, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağolsun..