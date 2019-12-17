banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadriye Ataş 89 yaşında

Kadriye Ataş 89 yaşında

Kadriye Ataş 89 yaşında
 

Darende Yenice’den Fevzi Ataş'ın eşi, Mehmet, Ali İhsan ve İrfan Ataş kardeşlerin anneleri, Mehmet Pektaş’ın kardeşi, Hakkı Pektaş, Remzi Coşkun, Mehmet Ataş ve Ali Ataş bacanakların kayınvalidesi, Ürfü, Yemliha ve İbrahim Pektaş’ın halaları Kadriye Ataş vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Aralık Salı günü (bugün) öğle namazına müteakip Yenice’de defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yenice’de kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 536 558 74 61 oğlu Ali İhsan,

0 538 566 38 35 damadı Hakkı Pektaş,

0 537 388 99 23 yeğeni Ürfü Pektaş,

0 535 200 06 59 torunu Harun Pektaş,

0 533 749 86 77 damadı Remzi Coşkun.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Aydemir Ünlü (Denizli ) 10 saat önce

Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce Allah'ım merhumeye, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağolsun..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
halil köker 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 9 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)