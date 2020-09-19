Afşin Deveboynu mahallesinden Mehmet ve Hayriye (yavuz) Kışlak ailesinin oğlu, 2 çocuk babası Kadir Kışlak 17 Eylül 2020 Perşembe günü ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.Cenazesi 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 11.00 de aile mezarlığına defnedilmiştir.Taziye için telefon :0 535 574 38 54 Muhtar Ercan Şahin
Kadir (Yavuz) Kışlak 36 yaşında
19 Eylül 2020 Cumartesi 21:05
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