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Kadir (Yavuz) Kışlak 36 yaşında

Kadir (Yavuz) Kışlak 36 yaşında
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Afşin Deveboynu mahallesinden Mehmet ve Hayriye  (yavuz) Kışlak ailesinin oğlu, 2 çocuk babası Kadir Kışlak 17 Eylül 2020 Perşembe günü ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.Cenazesi 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 11.00 de aile mezarlığına defnedilmiştir.Taziye için telefon :0 535 574 38 54 Muhtar Ercan Şahin

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