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Kadir Uzun 52 yaşında

Kadir Uzun 52 yaşında

Kadir Uzun 52 yaşında

Kışla Mahallesi'nden TKİ’den emekli İsmet Uzun'un oğlu, Oğuzhan ve Mehmet Uzun'un kardeşi Kadir Uzun 52 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, cuma namazından sonra Ulu Camii'nde kılınarak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Sekili Mahallesi'ndeki verici istasyonu civarındaki kendi hanelerinde okunacaktır. 

Taziye için telefon
0536 987 3569 kardeşi Oğuzhan

 

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Hacı Durdu CEHİZ 7 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Hüseyin önat 6 saat önce

Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Sebahaddin Çolak 5 saat önce

Rabbim Rahmetiyle yargılasın.Yaşadıkları günahlarına kefaret olsun.

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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakılarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ahmet kar 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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