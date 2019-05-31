Kışla Mahallesi'nden TKİ’den emekli İsmet Uzun'un oğlu, Oğuzhan ve Mehmet Uzun'un kardeşi Kadir Uzun 52 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, cuma namazından sonra Ulu Camii'nde kılınarak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Sekili Mahallesi'ndeki verici istasyonu civarındaki kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon
0536 987 3569 kardeşi Oğuzhan
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya