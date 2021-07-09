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Kadir Kul

Kadir Kul
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Kadir Kul

Merhum Durna Hacı ve merhume Nuriye Kul ailesinin oğlu, Mustafa Kemal, TKİ’den emekli Mehmet, belediyeden emekli Ahmet ve Vergi Dairesi personeli Etem, Zeki, Murat, Şaduman Besnili ve Hülya Çivi’nin kardeşleri, Necla Kul’un eşi, Aycan ve Can Fırat kardeşlerin babaları, Burhan Bulunur’un halaoğlu, Selahattin, Cemil, Veli, Mehmet ve Metin Şaban Atalay’ın dayıoğlu, Kadir Kul 8 Temmuz Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Temmuz Cuma günü İzmir’de defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 542 612 63 32 kardeşi Mustafa,

0 505 566 92 39 kardeşi Kemal,

0 544 806 96 46 kardeşi Mehmet,

0542 682 12 43 kardeşi Etem,

0 532 655 60 86 kardeşi Zeki

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Kadir Kul
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