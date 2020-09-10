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Kadir Karaoğlan 57 yaşında

Kadir Karaoğlan 57 yaşında
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Uzun Çarşı esnaflarından Necip ve Sevim Karaoğlan ailesinin oğlu, Adil ve Nesrin Karaoğlan’ın damadı, öğretmen Nazmiye Karaoğlan’ın eşi, Kaan ve Dide Naz kardeşlerin babası, Mahir Karaoğlan ve Zekiye Karaoğlan Bülbül'ün ağabeyleri, merhum Durdu, Celal ve Mehmet Karaoğlan’ın yeğeni, Uzun Çarşı esnaflarından Kadir Karaoğlan vefat etmiştir.

 Cenazesi 11 Eylül 2020 Cuma günü cuma namazını müteakip Pınarbabaşı Camii’nde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.Taziyesi telefonla yapılacaktır. 

Taziye için telefon:



0 544 475 55 96 kardeşi Mahir Karaoğlan

0545 437 5898 kayınbabası Adil Karaoğlan

0505 728 0262 eşi Nazmiye Karaoğlan

0542 634 9199 kayınbiraderi İbrahim Karaoğlan.

 



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Kadir Karaoğlan 57 Yaşında
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