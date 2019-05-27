Keçemağara Mahallesinden merhum İsmail ve merhume Sultan Güneş ailesinin oğlu, merhume Fatma Güneş’in eşi, belediye personeli Şeyhamit, Hazireddin Güneş ve Perihan Canyurt kardeşlerin babaları, merhum Ramazan, Hamit, Süleyman, Ağo, Basi Eşe kardeşlerin kardeşi, Kadir Güneş 82 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Tepebaşı Mahallesi Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip kılınarak defnedilecektir.
Taziyesi Tepebaşı Mahallesi Aradahanlılar Caddesi kendi hanende yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 535 542 07 20 Hazireddin Güneş,
0 536 524 54 28 Şeyhamit Güneş.
Allah rahmet eylesin