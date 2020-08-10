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Kadir Çatalbaş 82 Yaşında;

Kadir Çatalbaş 82 Yaşında;
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Kızılcaoba mahallesi Kadirler kabilesinden merhum İsa Çatalbaş’ın oğlu, Fadime Çatalbaş’ın eşi, Cebrail, Şahin, Sevim, Sevgi, Gülten, Emel ve Sibel Çatalbaş kardeşlerin babası, merhum Necmettin ve Hacı Çatalbaş kardeşlerin abisi, Lütfi Köker, Recep Kandeğer, Mustafa Göçmen, İmam Kara, Merhum Mehmet Erman bacanakların kayınbabası 27 torun dedesi Kadir Çatalbaş 9 Ağustos 2020pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Pazartesi günü öğlen namazını müteakiben Ulu camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi kendi hanelerinde okutulacaktır.
Taziye için tel: 0542 425 18 75 oğlu Cebrail, 0543 647 10 26 oğlu Şahin     


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Kadir Çatalbaş 82 Yaşında;
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Bahittine Saykin ALMANYA 14 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Ö.M Çıtak 12 saat önce

Merhum Kadir abiye ALLAH tan rahmet ailesine baş sağlığı dilerim..İstanbul

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Rahmi Güllü 10 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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oktay vural 9 saat önce

iyi adamdı Allah rahmet eylesin

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Recep kandeger 14 saat önce

Rabim bütün günahlarını afeyleye,Mekkanın Cennet Ruhun şad olsun ,Peygamber efendimizin komşusu olursun inşAllah Âmin.

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Hamdi olgun 14 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Cuma Eser 14 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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