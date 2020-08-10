Kızılcaoba mahallesi Kadirler kabilesinden merhum İsa Çatalbaş’ın oğlu, Fadime Çatalbaş’ın eşi, Cebrail, Şahin, Sevim, Sevgi, Gülten, Emel ve Sibel Çatalbaş kardeşlerin babası, merhum Necmettin ve Hacı Çatalbaş kardeşlerin abisi, Lütfi Köker, Recep Kandeğer, Mustafa Göçmen, İmam Kara, Merhum Mehmet Erman bacanakların kayınbabası 27 torun dedesi Kadir Çatalbaş 9 Ağustos 2020pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Pazartesi günü öğlen namazını müteakiben Ulu camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi kendi hanelerinde okutulacaktır.
Taziye için tel: 0542 425 18 75 oğlu Cebrail, 0543 647 10 26 oğlu Şahin
Kadir Çatalbaş 82 Yaşında;
10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:16
Kızılcaoba mahallesi Kadirler kabilesinden merhum İsa Çatalbaş’ın oğlu, Fadime Çatalbaş’ın eşi, Cebrail, Şahin, Sevim, Sevgi, Gülten, Emel ve Sibel Çatalbaş kardeşlerin babası, merhum Necmettin ve Hacı Çatalbaş kardeşlerin abisi, Lütfi Köker, Recep Kandeğer, Mustafa Göçmen, İmam Kara, Merhum Mehmet Erman bacanakların kayınbabası 27 torun dedesi Kadir Çatalbaş 9 Ağustos 2020pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi Pazartesi günü öğlen namazını müteakiben Ulu camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Merhum Kadir abiye ALLAH tan rahmet ailesine baş sağlığı dilerim..İstanbul
Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
iyi adamdı Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Rabim bütün günahlarını afeyleye,Mekkanın Cennet Ruhun şad olsun ,Peygamber efendimizin komşusu olursun inşAllah Âmin.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.