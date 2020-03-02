banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadir Batmaz

Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Hacı Batmaz ve Hazal Batmaz'ın oğlu ,Belediye personeli Necdet Batmaz,Cuma Batmaz ve merhum Murat Batmaz,Gardiyan Fatma Doğan, Nurten, Yıldız ve Güler Koçer’in kardeşleri, Ufukcan Batmaz'ın amcası,

Kadir Batmaz
Balik Dunyasi Reklam
banner43
Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Hacı Batmaz ve Hazal Batmaz'ın oğlu ,Belediye personeli Necdet Batmaz,Cuma Batmaz ve merhum Murat Batmaz,Gardiyan Fatma Doğan, Nurten, Yıldız ve Güler Koçer’in kardeşleri, Ufukcan Batmaz'ın amcası,
KADİR BATMAZ Hakkın rahmetine kavuşmuştur .Cenazesi 3 Mart 2020 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camiinde kılınarak , Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerim’i eski Devlet Hastanesi karşısı abisi Cuma Batmaz'ın hanesinde Karaelbistanda okunacaktır .
İrtibat:
Kardeşi Necdet : 0543 455 43 53--

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.