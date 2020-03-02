Kadir Batmaz

Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Hacı Batmaz ve Hazal Batmaz'ın oğlu ,Belediye personeli Necdet Batmaz,Cuma Batmaz ve merhum Murat Batmaz,Gardiyan Fatma Doğan, Nurten, Yıldız ve Güler Koçer’in kardeşleri, Ufukcan Batmaz'ın amcası,
KADİR BATMAZ Hakkın rahmetine kavuşmuştur .Cenazesi 3 Mart 2020 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camiinde kılınarak , Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerim’i eski Devlet Hastanesi karşısı abisi Cuma Batmaz'ın hanesinde Karaelbistanda okunacaktır .
İrtibat:
Kardeşi Necdet : 0543 455 43 53--
KADİR BATMAZ Hakkın rahmetine kavuşmuştur .Cenazesi 3 Mart 2020 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camiinde kılınarak , Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerim’i eski Devlet Hastanesi karşısı abisi Cuma Batmaz'ın hanesinde Karaelbistanda okunacaktır .
İrtibat:
Kardeşi Necdet : 0543 455 43 53--