Kadir Batmaz Güneşli mahallesinde ikamet eden merhum Hacı Batmaz ve Hazal Batmaz'ın oğlu ,Belediye personeli Necdet Batmaz,Cuma Batmaz ve merhum Murat Batmaz,Gardiyan Fatma Doğan, Nurten, Yıldız ve Güler Koçer’in kardeşleri, Ufukcan Batmaz'ın amcası,

02 Mart 2020 Pazartesi 18:42