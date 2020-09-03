Doğan Mahallesi’nden merhum Sefer Acer’in oğlu, Hikmet, Sefer, Hacı, Hüseyin, Mehmet ve Yusuf kardeşlerin babası Kadir Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben Doğan Mahallesi aşağı camiinde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0545 323 0961 oğlu Hikmet
0541 766 8904 oğlu Hacı
0544 762 1039 oğlu Mehmet.
Kadir Acer 73 yaşında
03 Eylül 2020 Perşembe 14:01
Doğan Mahallesi’nden merhum Sefer Acer’in oğlu, Hikmet, Sefer, Hacı, Hüseyin, Mehmet ve Yusuf kardeşlerin babası Kadir Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben Doğan Mahallesi aşağı camiinde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah