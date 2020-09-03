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Kadir Acer 73 yaşında

Kadir Acer 73 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhum Sefer Acer’in oğlu, Hikmet, Sefer, Hacı, Hüseyin, Mehmet ve Yusuf kardeşlerin babası Kadir Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben Doğan Mahallesi aşağı camiinde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar: 
0545 323 0961 oğlu Hikmet
0541 766 8904 oğlu Hacı
0544 762 1039 oğlu Mehmet.

 


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Kadir Acer 73 Yaşında
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Yılmaz kalkan 5 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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