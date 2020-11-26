İzzet Demir 70 yaşında

Alembey mahallesinden merhum İbrahim ve Remziye Demir'in oğlu Fadime, Yurdagül, Ayşe ve Cemal Demir'in ağabeyi merhum Bircan, Ercan, Ali, Yusuf, İbrahim kardeşlerin babası 1yıldan bu güne tedavi gördügü akciğer kanser hastalığına yenik düşmüştür. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben alembey mahallesinde defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Alembey mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Kardesi Cemal 0541 396 26 06
Oğlu Ercan 0546 685 55 89
Oğlu Ali 0545 604 34 29
Oğlu Yusuf 0546 883 38 07
Oğlu İbrahim 0541 601 49 14