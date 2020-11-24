İsmihan Tolu 68 yaşında

Merhum Mecit ve Gülperi Aydın’ın kızı, merhum Poskoflu Ali Tolu’nun eşi, Belediyeden emekli Bekir Aydın’ın ablası, Kebiren, Nesrin, Fatma, Hatice, Ayşe, Kübra, Murat ve Hakan Tolu kardeşlerin annesi , Mevlüt Kurt, Gürcan Köleli, Burak Köse, Furkan Sungur bacanakların kayınvalidesi İsmihan Tolu vefat etmiştir. Cenazesi 24 Kasım 2020 Salı İkindi namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
oğlu Murat Tolu 0506 316 96 14
oğlu Hakan Tolu 544 815 72 80
Kardeşi Bekir Aydın 0544 273 45 10
Damadı Mevlüt Kurt 0542 653 81 41
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN