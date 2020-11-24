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İsmihan Tolu 68 yaşında

İsmihan Tolu 68 yaşında
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Merhum Mecit ve Gülperi Aydın’ın kızı, merhum Poskoflu Ali Tolu’nun eşi, Belediyeden emekli Bekir Aydın’ın ablası, Kebiren, Nesrin, Fatma, Hatice, Ayşe, Kübra, Murat ve Hakan Tolu kardeşlerin annesi , Mevlüt Kurt, Gürcan Köleli, Burak Köse, Furkan Sungur bacanakların kayınvalidesi İsmihan Tolu vefat etmiştir. Cenazesi 24 Kasım 2020  Salı İkindi namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

oğlu Murat Tolu 0506 316 96 14

oğlu Hakan Tolu 544 815 72 80

Kardeşi Bekir Aydın 0544 273 45 10

Damadı Mevlüt Kurt 0542 653 81 41


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Anahtar Kelimeler:
İsmihan Tolu 68 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 44 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Sabit Yinanç 34 dakika önce

Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Mustafa TURAN 33 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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SEMİH SEZER 33 dakika önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET, SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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