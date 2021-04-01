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İsmet Zedeli

İsmet Zedeli
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Zedeliler kabilesinden merhum (Kamyon) Muhammed ve Şadiye Zedeli ailesinin oğlu, Recep ve Şükriye Zedeli ailesinin damadı, Mukadder Zedeli’nin eşi, Ahmet Zedeli’nin yeğeni, Davut, Şıhhamit ve Necla Zedeli ile Tenzile Sezer, Sariye Köker ve Hacer Sevinçler’in kardeş, Hacı ve Fatih Zedeli’nin eniştesi, Mine, Ayşe, Kübra ve Esra kardeşlerin babası İsmet Zedeli vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Nisan 2020 Perşembe günü saat 18.30’da Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0533 732 6307 Fatih Zedeli

0505 508 6890 Davut Zedeli.

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İsmet Zedeli
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