İsmet Yüzbaşı(berber) 83 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Hacı Sefer Yüzbaşı’nın oğlu, Yaşar Depdep’in eniştesi, Aysel Yüzbaşı’nın eşi, Cengiz, Metin, Erten, Yurdagül, Serpil ve Gülten kardeşlerin babası, Hamza, Hasan, Nuri, merhum Ali, Hüseyin, Sıddık, Salih, Bilal Yüzbaşı kardeşlerin amcaoğlu, Hacı, Sefa, M. Ali, Fatih ve Atakan Yüzbaşı’nın amcası, Erdal Karataş, Mehmet Şahin ve Tuncay Kiprit bacanakların kayınbabası, berber Gazi Yeleğen ve Hayati Zedeli’nin bacanağı İsmet Yüzbaşı (berber) vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ocak Pazartesi günü öğle namazına müteakip Gariplik Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0545 829 3560 oğlu Cengiz
0541 631 9215 oğlu Erten
0551 886 0346 oğlu Metin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim