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İsmet Yüzbaşı(berber) 83 yaşında

İsmet Yüzbaşı(berber) 83 yaşında

İsmet Yüzbaşı(berber) 83 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Hacı Sefer Yüzbaşı’nın oğlu, Yaşar Depdep’in eniştesi, Aysel Yüzbaşı’nın eşi, Cengiz, Metin, Erten, Yurdagül, Serpil ve Gülten kardeşlerin babası, Hamza, Hasan, Nuri, merhum Ali, Hüseyin, Sıddık, Salih, Bilal Yüzbaşı kardeşlerin amcaoğlu, Hacı, Sefa, M. Ali, Fatih ve Atakan Yüzbaşı’nın amcası, Erdal Karataş, Mehmet Şahin ve Tuncay Kiprit bacanakların kayınbabası, berber Gazi Yeleğen ve Hayati Zedeli’nin bacanağı İsmet Yüzbaşı (berber) vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ocak Pazartesi günü öğle namazına müteakip Gariplik Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0545 829 3560 oğlu Cengiz

0541 631 9215 oğlu Erten

0551 886 0346 oğlu Metin


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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mesut Köprübaşı 5 saat önce

İsmet Yüzbaşı Efendiye Allah'tan Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.

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Mustafa ANTEPLİOĞLU / İZMİR 5 saat önce

vay İsmet abi vay.Rahmetli babamın ahiretliği, ata dostu,çocukluk anılarımızda hafızamızın son kayıtları mahallemizin büyüğü,güzel insan,güzel komşu Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 5 saat önce

Uzak Değil ölüm yakın Bütün Kullara Güzel ölüm Nasip Etsin ALLAH bütün insanlara, Mekânımız Cennet Olsun Kabrimiz iman dolsun ALLAHIN Huzurunda Günahlarımız Af Olsun Başımız Sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR/SAMSUN

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Hamza ve gönülTopsakal 5 saat önce

Merhum ismet abimize Allahdan rahmet eşi aysel ablamıza evlatlarına damatlarına kadeşi sefer abiye yeğenlerine sevenlerine ve kızılcaobamıza baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Kerim dal 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Fatih Bozdoğan(İst) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin başınız sağ olsun

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ŞERİF UZMAN 5 saat önce

Merhum İsmet Ağabeye Allah'tan rahmet , ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim.Mekanı cennet olsun İnşaAllah.Şerif Uzman-İstanbul

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