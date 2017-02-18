İsmet Uluer 72 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum terzi Sabri ve Zeynep Uluer ailesinin oğlu, Behsat Çilingir'in damadı, Hatice Uluer'in eşi, Elektrik Mühendisi Alpay Uluer ve Zeynep Gümrükcü kardeşlerin babası, Murat Gümrükcü'nün kayınpederi, Cemal Uluer, Hatice Uluer, emekli Öğretmen Nahide Soydan, Ayten, Nurten Bilten ve Gülten Uluer ile merhum koboy Fevzi Uluer kardeşlerin abisi, emekli Öğretmen Doğan Soysal ve Mehmet Gül'ün kayınbiraderi, merhum Fako namı ile anılan Fahri Uluer'in yeğeni, Fako Mehmet, Hacı, merhum Öğretmen Remzi, Arif, Sefer, Refik ve Cemgil kardeşlerin amcası oğlu, Hasan Bozkuş, merhum Çirkin Kıral namı ile anılan Zeynel Bozkuş, Orhan ve Çetin Bozkuş'un halası oğlu, Tiyatro Sanatcısı İsmet Uluer, vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Elbistan'a getirilerek aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Hocazade Camii arkasında kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 544 416 41 67 kardeşi Cemal,

0 532 294 51 61 Fako Mehmet,

0 530 976 52 42 oğlu Alpay,

0 543 322 18 72 Doğan Soydan.