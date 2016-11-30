İsmet Türk 60 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Durdu ve Fatma Türk ailesinin oğlu, Gülten Türk'ün eşi, Hamit Türk'ün babası, merhum Mustafa ve Zahireci Mehmet Türk'ün kardeşi, AEL İlkokulu Müdürü Faik Türk, Gülseren Erden ve Türkan Çitil kardeşlerin ağabeyi, Zahireci Oktay Türk ve Öğretmen Murat Türk'ün amcası, çarşı esnafı Hakan Erden'in dayısı, Fırıncı esnaflarından İsmet Türk, 30 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi Özgür Sokak Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, ilerisi Güleryüz Pide Fırını civarı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 505 644 46 85 kardeşi Faik Türk.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLSUN.