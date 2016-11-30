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İsmet Türk 60 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Durdu ve Fatma Türk ailesinin oğlu,

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İsmet Türk 60 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Durdu ve Fatma Türk ailesinin oğlu, Gülten Türk'ün eşi, Hamit Türk'ün babası, merhum Mustafa ve Zahireci Mehmet Türk'ün kardeşi, AEL İlkokulu Müdürü Faik Türk, Gülseren Erden ve Türkan Çitil kardeşlerin ağabeyi, Zahireci Oktay Türk ve Öğretmen Murat Türk'ün amcası, çarşı esnafı Hakan Erden'in dayısı, Fırıncı esnaflarından İsmet Türk, 30 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi Özgür Sokak Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, ilerisi Güleryüz Pide Fırını civarı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 505 644 46 85 kardeşi Faik Türk.

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Mustafa Aytekin 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLSUN.

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Mehmet Ali Türk 3 hafta önce

Tanıdığım en iyi insanlardan biriydi Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşAllah..

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ilhan pıçak 3 hafta önce

duyunca çok üzüldüm ismet abi mekanın cennet olsun Allahın rahmeti ve mağfireti üzerine olsun başta faik kardeşim olmak üzere tüm yakınlarının başı sağ olsun Allah sabırlar versin

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RAGIP GÜLLÜ 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN ALLAH KALNLARA SABIR VERSİN

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Zeynel Öksüz 3 hafta önce

Cok iyi bir insandı kendisi mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin...amin

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muharrem firik 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUM İSMET TÜRK EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Ekrem ERDEM 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşAllah...

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