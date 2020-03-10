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İsmet Toprak

İsmet Toprak

İsmet Toprak
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Aslen Kışla mahallesinden Haliller kabilesinden merhum Veli ve Hacer Toprak’ın oğlu,merhum Tebernuş, Abbas, Mustafa, Yusuf Toprak kardeşlerin yeğeni, Fehmi, Erol, Hüseyin,  Mehmet,Toprak kardeşlerin ağabeyi, Tebernuş, İsmail, Veli, Gülsüm kardeşlerin babaları, Sariye Toprak’ın eşi, Ahmet Öztürk’ün kayınbabası, Bilal, Bekir, Hacı Ömer, Yasin, Talip, Ruşen, Şaban, Hüseyin, Cuma Toprak’ın amcaoğlu, emekli TKİ personeli, İsmet Toprak, vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Mart Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kışla mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Otel Ceyhan karşısı Toprak apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Tebernuş 0 544 296 30 30

Kardeşi Mehmet 0 541 284 06 96

Oğlu İsmail 0 544 676 86 18



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