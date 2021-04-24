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İsmet Tekin 57 yaşında

İsmet Tekin 57 yaşında
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Eski Nurhak Belediye Başkanlarından Hacı Tekin'in oğlu, Nurhak Belediyesi Fen Müdür emeklisi Ali, Sadi, Gökhan, merhum Hayriye, Saniye, Süheyla, Tekin kardeşlerin kardeşi Haluk ve Buğra kardeşlerin babası, Devlet Tekin'in eşi, İsmet Tekin, Antalya’da Covid 19 tedavisi gördüğü hastanede 24 Nisan 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir. Taziye telefonları        Oğlu Haluk Tekin 0 (507) 546 42 55  Eşi Devlet Tekin 0 (537) 691 88 94    Oğlu Buğra Tekin 0 (541) 890 40 51    Abisi Ali Tekin 0 (531) 964 45 77

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