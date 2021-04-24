Eski Nurhak Belediye Başkanlarından Hacı Tekin'in oğlu, Nurhak Belediyesi Fen Müdür emeklisi Ali, Sadi, Gökhan, merhum Hayriye, Saniye, Süheyla, Tekin kardeşlerin kardeşi Haluk ve Buğra kardeşlerin babası, Devlet Tekin'in eşi, İsmet Tekin, Antalya’da Covid 19 tedavisi gördüğü hastanede 24 Nisan 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir. Taziye telefonları Oğlu Haluk Tekin 0 (507) 546 42 55 Eşi Devlet Tekin 0 (537) 691 88 94 Oğlu Buğra Tekin 0 (541) 890 40 51 Abisi Ali Tekin 0 (531) 964 45 77
İsmet Tekin 57 yaşında
24 Nisan 2021 Cumartesi 12:36