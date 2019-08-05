İsmet Sündüz Çevik 81 yaşında

Merhum Hasan ve Şehnaz Abdik’in kızı, merhum kuyumcu Galip Çevik’in eşi, Adnan, Mehmet ve Mevlüt Çevik ile Münevver Kümekoz’un annesi, Mustafa Kümekoz ve AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik’in kayınvalidesi İsmet Sündüz Çevik, vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ağustos 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Mahallesi Güneş Evler sitesi oğlu Adnan Çevik’in evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 421 1241 oğlu Adnan
0544 731 5442 oğlu Mevlüt
0535 286 2564 oğlu Mehmet.
Merhum Galip Çevik'in eşi hanımefendiye Allah'tan rahmet,Çevik ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.