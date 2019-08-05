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İsmet Sündüz Çevik 81 yaşında

İsmet Sündüz Çevik 81 yaşında

İsmet Sündüz Çevik 81 yaşında
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Merhum Hasan ve Şehnaz Abdik’in kızı, merhum kuyumcu Galip Çevik’in eşi, Adnan, Mehmet ve Mevlüt Çevik ile Münevver Kümekoz’un annesi, Mustafa Kümekoz ve AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik’in kayınvalidesi İsmet Sündüz Çevik, vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ağustos 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Mahallesi Güneş Evler sitesi oğlu Adnan Çevik’in evinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0542 421 1241 oğlu Adnan

0544 731 5442 oğlu Mevlüt

0535 286 2564 oğlu Mehmet.


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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 3 hafta önce

Merhum Galip Çevik'in eşi hanımefendiye Allah'tan rahmet,Çevik ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN!

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Murat çağlayan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ahmet Arzu 2 hafta önce

Allahrahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mustafa YUZBAŞI 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

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İclal Çimen 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin Mekanı cennet olsun..

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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