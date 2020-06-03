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İsmet Kama 63 yaşında

İsmet Kama 63 yaşında
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Demircilik mahallesinden Bayram ve Sultan Kama ailesinin oğlu, Bayram Ocak'ın damadı, Halil İbrahim, Fadime, Aysel ve merhum Veysel Kama kardeşlerin kardeşi, Gülay Kama'nın eşi, Sakine, Sultan ve  Veysel Kama kardeşlerin babası, Ali, Cuma, Doğan, Hamit ve Hacı Hasan Ocak ile Yüksel Kaba, Safiye Genç, Güler Tepe ve Miyase Kaba kardeşlerin eniştesi,  Fransa'da muzdarip bulunduğu Akciğer hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Haziran 2020 Cuma günü  saat 15.30 gibi Elbistan'a getirilerek Demircilik mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 536 503 65 46 kaynı Ali Ocak
0 535 711 37 43 hala oğlu Halil Ocak

Yerel Manşetler
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