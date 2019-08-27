İsmet Eren 77 Yaşında

Taşburun (Ketizmen) Hasan Hüseyin ve Ayşe Eren ailesinin oğlu, Tuncay ve Garip Eren'in amcası Mehmet,Gürsel ve merhum Ramazan Eren kardeşlerin kardeşi,Murat,Çetin,Güngör,Gürseli,Ayşe,Rukiye, Ruhiyet ve merhum Yunus Eren kardeşlerin babası, Hüseyin Çiftlikli, Uğur Öksüz ve Hasan Marangoz'un kayınbabası, İsmet Eren elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Taşburun mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.Kuranı Kerimi Taşburun Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

İrtibat:

0545 829 33 69 (Hacı Çiftlikli)

0535 776 96 94 (oğlu Çetin Eren)