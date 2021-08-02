İsmet Bozdoğan 63 yaşında

Ağlıca mahallesinden rahmetli Zeynep ve Mustafa Bozdoğan'ın oğlu, Tombak mahallesinden rahmetli Ümmühani ve Kadir Kılınç'ın damadı Adnan, Hüseyin, Güllü Sığırtmaç, Mevlüt, Hatice Bal, Songül Özalp, Halil, Hakan, Memet ve Kürşat kardeşlerin abisi, Gülbeyaz Bozdoğan'ın eşi, Fatih, Ali, Selcan Kurt , Tuncay ve Hacer Doğan kardeşlerin babaları, Abdurrahman Kurt ve Musa Doğan bacanakların Kayınbabası İsmet Bozdoğan vefat etmiştir.

Cenazesi 3 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ağlıca Köyünde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Ağlıca köyünde kardeşi Mehmet Bozdoğan’ın evinde okutulacaktır.