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İsmail Yıldız 75 yaşında,

İsmail Yıldız 75 yaşında,

İsmail Yıldız 75 yaşında,

Taşburun mahallesinden Hüseyin ve Zöhre Yıldız ailesinin oğlu, Çiçek mahallesinden Ömer Erdem'in damadı, D.Hst.personeli Murat Yıldız, Öğretmen Hüseyin Yıldız,,Akbayır Okul Müdürü Metin Yıldız ve Ayşe Alkaya kardeşlerin babası,  Serdar Alkaya'nın kayınbabası, Ali, Durdu,Adnan, Cengiz,Cumhur ve Günay Yıldız kardeşlerin abisi, Nural Yıldız'ın eşi, emekli Öğretmen İsmail Yıldız 25 Mayıs 2019 günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i  Yunus Emre mahallesi Mine Kent Dulkadiroğlu Lisesi civarı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 505 944 11 85 oğlu Metin

0 544 590 44 19 oğlu Murat

0 505 201 43 63 kardeşi Durdu

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Mehmet AKİF iNAL 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Aile fertlerinin,sevenlerinin başısagolsun.

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Hüseyin önat 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Sait anteplioglu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin

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