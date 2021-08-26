İsmail Kuş 87 yaşında,

Doğan mahallesinden merhum K.Mehmet ve merhume Emik Kuş ailesinin oğlu, Sümbül Doğan, Gülseren bulut, sanayi esnaflarından tornacı Kıyan ve Ünsal Kuş, EÜAŞ personelleri Aslan, Kadir ve İlhan Kuş kardeşlerin babası, EÜAŞ'dan emekli Feyzi ve Ali Yağcı'nın eniştesi, Pancar Kooperatifinden emekli İsmail Çavuş namı ile anılan İsmail Kuş vefat etmiştir.

Cenazesi 26/08/2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Saraykent Ufuk Kooperatifinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 535 251 80 77 oğlu Kıya Kuş

0 505 811 32 27 oğlu Aslan Kuş

0 505 838 23 82 oğlu Kadir Kuş

0 555 887 30 60 oğlu İlhan Kuş