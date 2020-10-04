İsmail Küpeli 60 yaşında

Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Cezaevi yanı Karekonsept sitesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefon:

0 546 577 01 77 oğlu Hasan

Kızılcaoba mahallesinden Hacı Hasan ve Fatma Küpeli ailesinin oğlu, Nuri Küpeli, Mehmet Küpeli ile merhum Mustafa, Sümer, Güler ve Şükriye Küpeli kardeşlerin kardeşi, Hasan, Fatma ve Mine kardeşlerin babası, Erdal Ötegen ve Metin Kutoğlu'nun kayınbabası, Belediye'den emekli İsmail Küpeli 4 Ekim 2020 Pazar günü vefat etmiştir.