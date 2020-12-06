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İsmail Karaduman 85 yaşında

İsmail Karaduman 85 yaşında
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Evcihüyük Mahallesinden Hüseyin ve Zehra Karaduman ailesinin oğlu, Ali, Hacı Mehmet ve Hamza Karaduman kardeşlerin abisi, Turan, Mehmet ve Ali Karataş'ın eniştesi, Emine Karaduman'ın eşi, Yusuf, Fadime ve Ayşe kardeşlerin babası, Hamit ve Hüseyin'in kayınbabası İsmail Karaduman 1 Aralık 2020 Salı günü vefat etmiştir. Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar
0539 572 60 52 oğlu Yusuf
0552 802 18 46


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İsmail Karaduman 85 Yaşında
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