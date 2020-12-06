Evcihüyük Mahallesinden Hüseyin ve Zehra Karaduman ailesinin oğlu, Ali, Hacı Mehmet ve Hamza Karaduman kardeşlerin abisi, Turan, Mehmet ve Ali Karataş'ın eniştesi, Emine Karaduman'ın eşi, Yusuf, Fadime ve Ayşe kardeşlerin babası, Hamit ve Hüseyin'in kayınbabası İsmail Karaduman 1 Aralık 2020 Salı günü vefat etmiştir. Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar
0539 572 60 52 oğlu Yusuf
0552 802 18 46
İsmail Karaduman 85 yaşında
06 Aralık 2020 Pazar 13:55
Evcihüyük Mahallesinden Hüseyin ve Zehra Karaduman ailesinin oğlu, Ali, Hacı Mehmet ve Hamza Karaduman kardeşlerin abisi, Turan, Mehmet ve Ali Karataş'ın eniştesi, Emine Karaduman'ın eşi, Yusuf, Fadime ve Ayşe kardeşlerin babası, Hamit ve Hüseyin'in kayınbabası İsmail Karaduman 1 Aralık 2020 Salı günü vefat etmiştir. Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.