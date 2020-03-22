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İsmail direk 64 yaşında

İsmail direk 64 yaşında
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 İsmail Direk 64 yaşında
Geçit mahallesinden Hasan ve Döndü Direk ailesinin oğlu, Cuma Küçük'ün damadı, Belgin Didem'in eşi, Cemil, Kadir ve Ramazan Direk ile Sufat Kara'nın Kardeşi, Ramazan, Metin ve Sibel kardeşlerin babası, Yaşar Demir'in kayınbabası, esnaftan Fotoğrafçı Cuma Direk'in amcası, İsmail Direk muzdarip bulunduğu Akciğer hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Mart 2020 pazartesi günü öğle namazına müteakip Geçit köyünde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-o Kerim'i Çiçek köyünde abisi Cemil Direk 'in evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
0 505 022 90 11 oğlu Ramazan
0 507 130 72 03 abisi Cemil
0 536 713 20 87 abisi Kadir Direk
0 544 556 22 25 Cuma Direk

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