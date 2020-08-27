İsmail Çimen 71 yaşında

Arapoğlu Abdullah ve Nejla Çimen ailesinin oğlu; merhum Alaçoban Ahmet Kurt'un damadı, Ayşe Çimen'in eşi, Ahmet (merhum) Fatih, Halil İbrahim ve Said Çimen kardeşlerin ağabeyi, Alaçoban Yusuf, Cumali, merhum Hasan ve Mustafa Kurt'un enişteleri, Abdullah, Alaaddin ve Asef Çimen kardeşlerin babaları, İsmail Çimen 27 Ağustos 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Pınarbaşı Camii’nde kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mahallesi Diş Hastanesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 538 853 20 70 kardeşi Ahmet,

0 537 440 57 38 oğlu Abdullah,

0 542 747 94 33 oğlu Alaaddin,

0 541 607 77 48 Oğlu Asef.









