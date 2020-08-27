İsmail Çimen 71 yaşında

Kur’an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mahallesi Diş Hastanesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 538 853 20 70 kardeşi Ahmet,
0 537 440 57 38 oğlu Abdullah,
0 542 747 94 33 oğlu Alaaddin,
0 541 607 77 48 Oğlu Asef.
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim