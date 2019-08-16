Izgın Mahallesi’nden Hacı Ahmet Arslan’ın oğlu, Şefika, Güldane, Fadime, Ayşe, Şaban ve Bekir Arslan kardeşlerin kardeşi İsmail Arslan, vefat etmiştir. Cenazesi, Cuma namazına müteakiben Izgın Mahalle camiinde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu yanı Güzelyalı Konutları A Blok’ta okunacaktır.
İsmail Arslan 45 yaşında
İsmail Arslan 45 yaşında
16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Izgın Mahallesi’nden Hacı Ahmet Arslan’ın oğlu, Şefika, Güldane, Fadime, Ayşe, Şaban ve Bekir Arslan kardeşlerin kardeşi İsmail Arslan, vefat etmiştir. Cenazesi, Cuma namazına müteakiben Izgın Mahalle camiinde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu yanı Güzelyalı Konutları A Blok’ta okunacaktır.
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin guzel insan
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
inna lillâhi ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim