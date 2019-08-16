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İsmail Arslan 45 yaşında

İsmail Arslan 45 yaşında

İsmail Arslan 45 yaşında
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Izgın Mahallesi’nden Hacı Ahmet Arslan’ın oğlu, Şefika, Güldane, Fadime, Ayşe, Şaban ve Bekir Arslan kardeşlerin kardeşi İsmail Arslan, vefat etmiştir. Cenazesi, Cuma namazına müteakiben Izgın Mahalle camiinde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu yanı Güzelyalı Konutları A Blok’ta okunacaktır.

 


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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 7 gün önce

inna lillâhi ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Ali Gözükara 1 hafta önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Adem kanci 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Akif Selçuk İstanbul 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum

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Sait Anteplioğlu 7 gün önce

Allah rahmet eylesin guzel insan

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Mehmet kılıç 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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