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İsmail Acer 87 yaşında

İsmail Acer 87 yaşında
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Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden Acerler kabilesinden merhum Hacı Mehmet oğlu, merhume Güldane Acer’in eşi, Yakup Acer’in kardeşi, Lüftü, Cuma, Mithat, Fatma, Hatice, Leyla kardeşlerin babası İsmail Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakiben Yapraklı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi 3 No’lu sağlık ocağı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0535 219 4622 oğlu Cuma
0545 903 0670 oğlu Lütfü

 


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