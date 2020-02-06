Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden Acerler kabilesinden merhum Hacı Mehmet oğlu, merhume Güldane Acer’in eşi, Yakup Acer’in kardeşi, Lüftü, Cuma, Mithat, Fatma, Hatice, Leyla kardeşlerin babası İsmail Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakiben Yapraklı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi 3 No’lu sağlık ocağı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0535 219 4622 oğlu Cuma
0545 903 0670 oğlu Lütfü
İsmail Acer 87 yaşında
06 Şubat 2020 Perşembe 09:13
Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden Acerler kabilesinden merhum Hacı Mehmet oğlu, merhume Güldane Acer’in eşi, Yakup Acer’in kardeşi, Lüftü, Cuma, Mithat, Fatma, Hatice, Leyla kardeşlerin babası İsmail Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakiben Yapraklı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi 3 No’lu sağlık ocağı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.