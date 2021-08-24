İskender Hicazlıoğlu 46 Yaşında 

Aslen Kuşkayası mahallesinden eski maliye müfettişi merhum Mehmet ve Adalet Hicazlıoğlu ailesinin oğlu, Tepebaşı mahallesinden merhum Necmettin Mıhcı ve Asiye Mıhcı'nın torunu , Halim, Hakan, merhum Harun ve Ahmet Mıhcı'nın yeğeni, Saadet ve Sidiret Mıhcı'nın yeğeni, Havva Hicazlıoğlu'nun eşi, Tekin,Mahmut,Abdullah,İbrahim ve Betül Hicazlıoğlu kardeşlerin kardeşi, bir çocuk babası Ankara vergi dairesi gelir uzmanı İskender Hicazlıoğlu 24 Ağustos 2021 salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2021 tarihinde Ankara ‘da karşıyaka camiinde kılınarak karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0537 624 75 65 Abisi Mahmut

0530 462 58 16 Kardeşi Abdullah

0532 254 80 40 Dayısı Halim Mıhcı

0505 212 80 52 Amcaoğlu Adil Artar

0533 689 32 94 Teyzeoğlu Gökhan Güven

0555 604 06 63 Kardeşi İbrahim

0541 772 35 29 Dayısı Hakan