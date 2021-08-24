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İskender Hicazlıoğlu 46 Yaşında 

İskender Hicazlıoğlu 46 Yaşında 
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Aslen Kuşkayası mahallesinden eski maliye müfettişi merhum Mehmet ve Adalet Hicazlıoğlu ailesinin oğlu, Tepebaşı mahallesinden merhum Necmettin Mıhcı ve Asiye Mıhcı'nın torunu , Halim, Hakan, merhum Harun ve Ahmet Mıhcı'nın yeğeni, Saadet ve Sidiret Mıhcı'nın yeğeni, Havva Hicazlıoğlu'nun eşi, Tekin,Mahmut,Abdullah,İbrahim ve  Betül Hicazlıoğlu kardeşlerin kardeşi, bir çocuk babası  Ankara vergi dairesi gelir uzmanı İskender Hicazlıoğlu 24 Ağustos 2021 salı günü vefat etmiştir. 
Cenazesi 24 Ağustos 2021 tarihinde Ankara ‘da karşıyaka camiinde kılınarak karşıyaka mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar
0537 624 75 65 Abisi Mahmut 
0530 462 58 16 Kardeşi Abdullah
0532 254 80 40 Dayısı Halim Mıhcı
0505 212 80 52 Amcaoğlu Adil Artar 
0533 689 32 94 Teyzeoğlu Gökhan Güven
0555 604 06 63 Kardeşi İbrahim 
0541 772 35 29 Dayısı Hakan

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Necdet Cehiz 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yakinlarina sabirlar dilerim nurlar icinde yatsın amin inşaAllah

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN YAKINLARINA

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 29 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Sait anteplioglu 26 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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