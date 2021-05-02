İskender Çiftlikli 66 yaşında

Kışla Mahallesi’nden merhum Mamo Ali ile merhume Hatice Çiftlikli’nin oğlu, Hacı, Samet ve Cuma Çiftlikli ile Fadime, Pakize, Nurcan, Eşe ve merhume Emine kardeşlerin kardeşi, sanayi esnaflarından Mevlüt, berber Nuh Çiftlikli ile Hatice Neriman Kübra ve Nisa kardeşlerin babası, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General’in bacanağı İskender Çiftlikli vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs Pazar günü ikindi namazına müteakip Kışla Mahallesi’nde defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0544 641 4248 oğlu Mevlüt

0546 665 4636 oğlu Nuh.