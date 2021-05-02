Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin lira ceza
Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17...
Başkan Gürbüz, hakkındaki iddiaları tek tek belgeleri ile yanıtladı
Başkan Gürbüz, hakkındaki iddiaları tek...
Başsavcılıktan kız çocuğuna cinsel istismar açıklaması
Başsavcılıktan kız çocuğuna cinsel istismar...
Ekinözülü uzman onbaşı El-Bab’taki patlamada yaralandı
Ekinözülü uzman onbaşı El-Bab’taki patlamada...
B Termik’e 1100 kilometreden kömür takviyesi
B Termik’e 1100 kilometreden kömür...
banner191
banner162

İskender Çiftlikli 66 yaşında

İskender Çiftlikli 66 yaşında
banner167

Kışla Mahallesi’nden merhum Mamo Ali ile merhume Hatice Çiftlikli’nin oğlu, Hacı, Samet ve Cuma Çiftlikli ile Fadime, Pakize, Nurcan, Eşe ve merhume Emine kardeşlerin kardeşi, sanayi esnaflarından Mevlüt, berber Nuh Çiftlikli ile Hatice Neriman Kübra ve Nisa kardeşlerin babası, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General’in bacanağı İskender Çiftlikli vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs Pazar günü ikindi namazına müteakip Kışla Mahallesi’nde defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0544 641 4248 oğlu Mevlüt

0546 665 4636 oğlu Nuh.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İskender Çiftlikli 66 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.