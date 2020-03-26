Aslen Fakıoğlu mahallesinden merhum Osman-Besey Kanmaz’ın oğlu, Döndü Kanmaz’ın eşi, İsmet, Taşo, Mehmet, Ramazan, Selvinaz ve Rukiye Kanmaz kardeşlerin babası, Ömer, Yunus, merhum İdris , Güley ve Arife Kanmaz kardeşlerin abisi, 19 torun dedesi ve 9 torun çocuğu Büyükbabası İsa Kanmaz 26 Mart 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 2020 Cuma günü Cuma namazını müteakiben Tepebaşı Yeni camide namazı kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Taşolar kümesi kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için oğlu İsmet; 0535 684 84 81 , oğlu Mehmet; 0538 853 49 77, kardeşi Ömer; 0505 353 86 71
İsa Kanmaz 69 yaşında ;
26 Mart 2020 Perşembe 17:38
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:İsa Kanmaz 69 Yaşında ;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- Allah rahmet etsin ailesinin eş dost ve...
- Alla rahmet eylesin mekânı cennet olsun
- "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun"...
- Sn Muhsin yazicioglu durust adamdi Allah...
- Çok güzel olmuş sağlık birimiz yeni...
- Mekanin cennet olsun Allah gunahlarini affeylesin...
- ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ...
- ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ...
- ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve tüm...
- Hasta çok ta doktor gelirmi doktoru da...
- Yol için tşk elinize saglık
- Rabbimden merhum Haşim amca'ya rahmet...
- Allah rahmet eylesin mekanı Cennet Olsun...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Şeker Şirketi'nin pancar alımlarında,...
- 30 nisana kadar okullar kapalı, okullardaki...