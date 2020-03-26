İsa Kanmaz 69 yaşında ;

Aslen Fakıoğlu mahallesinden merhum Osman-Besey Kanmaz’ın oğlu, Döndü Kanmaz’ın eşi, İsmet, Taşo, Mehmet, Ramazan, Selvinaz ve Rukiye Kanmaz kardeşlerin babası, Ömer, Yunus, merhum İdris , Güley ve Arife Kanmaz kardeşlerin abisi, 19 torun dedesi ve 9 torun çocuğu Büyükbabası İsa Kanmaz 26 Mart 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 2020 Cuma günü Cuma namazını müteakiben Tepebaşı Yeni camide namazı kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Taşolar kümesi kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için oğlu İsmet; 0535 684 84 81 , oğlu Mehmet; 0538 853 49 77, kardeşi Ömer; 0505 353 86 71