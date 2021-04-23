İrfan Köprübaşı 89 yaşında

Köprübaşı mahallesi Köprübaşılar kabilesinden merhum Mehmet ve Zöhre Köprübaşı’nın oğlu, merhum İhsan-Müzeyyen Köprübaşı ve merhum Mükerrem Yener kardeşlerin kardeşi, merhum Müjgan Turan’ın ağabeyi, Cahide Köprübaşı‘nın eşi, Mühendis Yusuf , Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı ve Eczacı Özlem Köprübaşı Eren kardeşlerin babası, Dr. Zafer Köksal Eren ve Doç. Dr. Necla Köprübaşı'nın kayınpederleri, İrfan, Beliz, Beray ve Bersu’nun büyükbabaları emekli Şekerbank Müdürü İrfan Ķöprübaşı ikamet ettiği Kocaeli ‘de vefat etmiştir.

Cenazesi İzmit'de 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 12.oo de cenaze namazı kılınarak Kent Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 532 422 26 35 oğlu Nezihi Köprübaşı

0 539 572 27 44 oğlu Yusuf Köprübaşı