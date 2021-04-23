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İrfan Köprübaşı 89 yaşında

İrfan Köprübaşı 89 yaşında
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Köprübaşı mahallesi Köprübaşılar  kabilesinden merhum Mehmet ve Zöhre Köprübaşı’nın oğlu, merhum İhsan-Müzeyyen Köprübaşı ve  merhum Mükerrem Yener kardeşlerin kardeşi,  merhum Müjgan Turan’ın ağabeyi, Cahide Köprübaşı‘nın eşi, Mühendis Yusuf , Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı ve Eczacı Özlem Köprübaşı Eren kardeşlerin babası, Dr. Zafer Köksal Eren ve Doç. Dr. Necla Köprübaşı'nın kayınpederleri, İrfan, Beliz, Beray ve Bersu’nun büyükbabaları emekli Şekerbank Müdürü İrfan Ķöprübaşı ikamet ettiği Kocaeli ‘de vefat etmiştir.

Cenazesi İzmit'de 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 12.oo de cenaze namazı kılınarak Kent Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 532 422 26 35 oğlu Nezihi Köprübaşı

0 539 572 27 44 oğlu Yusuf Köprübaşı

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Haluk Gücükoğlu 3 saat önce

Mahalle büyüğümüz İrfan abimize bu son yolculuğunda Allah'tan rahmet, kederli eşi Cahide ablaya, evlatları Yusuf, Nezih ve Özlem Köprübaşı kardeşlerimiz ile diğer aile bireylerine sabır, metanet ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olur inşAllah...

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 3 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet, Köprübaşı ailesine de sabır ve baş sağlığı dilerim.

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Mehmet eren 3 saat önce

Mevlam rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa TURAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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M.Reşit İNANÇ 3 saat önce

İrfan abìye Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin evlatlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

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