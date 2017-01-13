İrfan Erdoğan 92 yaşında

Karaçar (Özcanlı) mahallesinden Koco Erdoğan'ın oğlu, Kamber, Hüseyin, Ali, Zalha, Güler ve Gülay Erdoğan kardeşlerin abisi, Hatun, Gülsen, Meryem, Ali, Yeter, Hüseyin, Zeynep ve Orhan Erdoğan kardeşlerin babası, İrfan Erdoğan, 13 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 10.30'da Elbistan Cemevinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi No:3’te Öztürk Pide Fırını üstünde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 545 295 97 83 oğlu Ali,
0 344 419 13 71 ev.