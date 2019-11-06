Aslen Fakıoğlu Mahallesinden olup Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerinde ikamet eden merhum Gazi Kuş’un eşi, merhum Hüseyin, İbrahim, Muhammet, Fatih, Coşkun, Zekiye, Güldane, Ferdane, Songül ve Yasemin kardeşlerinin anneleri İnsaf (Zemzem) Kuş vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evleri Yeşilyurt Cami’inde ilkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Tepebaşı Mahallesi yeni mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerindeki kendi hanesinde okunacaktır.
0546 483 8836 oğlu İbrahim
0543 406 8686 oğlu Muhammet
0530 928 1816 oğlu Coşkun
İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında
İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında
06 Kasım 2019 Çarşamba 10:40
Aslen Fakıoğlu Mahallesinden olup Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerinde ikamet eden merhum Gazi Kuş’un eşi, merhum Hüseyin, İbrahim, Muhammet, Fatih, Coşkun, Zekiye, Güldane, Ferdane, Songül ve Yasemin kardeşlerinin anneleri İnsaf (Zemzem) Kuş vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evleri Yeşilyurt Cami’inde ilkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Tepebaşı Mahallesi yeni mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerindeki kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah
ınnalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun