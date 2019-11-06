İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında

Aslen Fakıoğlu Mahallesinden olup Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerinde ikamet eden merhum Gazi Kuş’un eşi, merhum Hüseyin, İbrahim, Muhammet, Fatih, Coşkun, Zekiye, Güldane, Ferdane, Songül ve Yasemin kardeşlerinin anneleri İnsaf (Zemzem) Kuş vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evleri Yeşilyurt Cami’inde ilkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Tepebaşı Mahallesi yeni mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerindeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 483 8836 oğlu İbrahim

0543 406 8686 oğlu Muhammet

0530 928 1816 oğlu Coşkun