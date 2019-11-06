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İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında

İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında

İnsaf (Zemzem) Kuş 85 yaşında

Aslen Fakıoğlu Mahallesinden olup Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerinde ikamet eden merhum Gazi Kuş’un eşi, merhum Hüseyin, İbrahim, Muhammet, Fatih, Coşkun, Zekiye, Güldane, Ferdane, Songül ve Yasemin kardeşlerinin anneleri İnsaf (Zemzem) Kuş vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evleri Yeşilyurt Cami’inde ilkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Tepebaşı Mahallesi yeni mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Taşolar küme evlerindeki kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:
0546 483 8836 oğlu İbrahim
0543 406 8686 oğlu Muhammet
0530 928 1816 oğlu Coşkun


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Sait Anteplioğlu 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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HÜSEYİN ÖNAT 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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Ali GÖZÜKARA 8 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Muharrem Gulbay 8 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Durdu kuş 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah

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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 6 saat önce

ınnalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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