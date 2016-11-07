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İmam Bakır 71 yaşında

Hüyücek mahallesinden Hüseyin ve Cennet Bakır ailesinin oğlu,

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İmam Bakır 71 yaşında

Hüyücek mahallesinden Hüseyin ve Cennet Bakır ailesinin oğlu, Haney-Hüsne Bakır'ın eşi,  Hüsne, Öğretmen Süleyman, yurt dışında çalışan Aysel, Gönül, Meral, Cengiz ve Nuran Bakır kardeşlerin babası,  asnaftan Mehmet Bakır'ın amcası, Döne Taş, Salman Bakır, merhum Elif, Esmer, Zeynep ve Hüsne kardeşlerin kardeşi,  Bayram Bakır, Mustafa Çelik, İsmail Güler, Hüseyin Ülger, Berat Sarıtaş bacanakların kayınpederi, 16 torun dedesi İmam Bakır, 07 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Kasım 2016 Salı günü Cem evinden saat 10.30’da alınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Saat 12.oo'de Cem Evinde yemek verilecektir.

Kur’an’ı Yunus Emre Mahallesi Mesut Sokak Canevler Sitesi (Şeker Ortaokulu karşısı) kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 505 645 91 59 oğlu Süleyman Bakır.

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Sait anteplioglu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM İMAM BAKIRA AMCAYA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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