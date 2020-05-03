İlker Küçük(Gücükoğlu) 47 yaşında

Güneşli Mahallesinden olup Bursa'da ikamet eden Ahmet ve Ayşe Küçük ailesinin oğlu, Uludağ Üniversitesi’nde Fizik Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi, Cemil ve Yusuf Gücükoğlu, Seriye Taş ve Saime Kızılkaya kardeşlerin yeğeni, Necati Özkan, Necmettin Özkan, Mehmet Özkan, Mustafa Özkan ve Necla Kardeşlerin yeğeni, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Fizik Profesörü, bir çocuk babası İlker Küçük(Gücükoğlu) yakalandığı Covid 19 hastalığına yenik düşerek 3 Mayıs 2020 Pazar Günü vefat etmiştir.

Cenazesi Bursa Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesine okunacaktır.